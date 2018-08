Em Defesa Do Liberalismo Econômico No Brasil

Em outubro de 2018, na eleição mais importante dos últimos tempos, os brasileiros escolherão um novo presidente e centenas de novos parlamentares. Em jogo, estarão todas as 513 cadeiras na Câmara de Deputados e 2/3 das 81 vagas do Senado.

Lawrence Reed, entrevistou recentemente van Hattem, Chammas e Kataguiri.

Dentre os postulantes, três candidatos ao Congresso Nacional são particularmente interessantes. Eles são jovens, articulados e apaixonados pela liberdade. Seus nomes são Marcel van Hattem, ex-deputado estadual da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul; Priscila Chammas, concorrendo pelo estado da Bahia; e Kim Kataguiri, candidato por São Paulo.

O Brasil é o país no mundo, depois dos EUA, que mais consome traduções de artigos e livros da FEE, refletindo um interesse significativo e crescente pela economia de livre mercado naquela nação de quase 210 milhões de pessoas. O presidente da FEE, Lawrence Reed, entrevistou recentemente van Hattem, Chammas e Kataguiri, e temos o prazer de compartilhar essa conversa aqui:

Reed: Obrigado Marcel, Priscila e Kim, por dedicarem seu tempo para responder minhas perguntas. Sei que vocês são candidatos porque desejam reduzir os encargos do governo e fortalecer o empreendedorismo e as oportunidades de emprego no Brasil. Nossos leitores gostariam de saber, brevemente de cada um de vocês, o que os despertou a essas idéias?

Ler as obras de Ludwig von Mises e muitos artigos do site da FEE me convenceram de que liberdade e livre mercado eram a chave para o futuro do Brasil.

Kim Kataguiri: Oi, Lawrence! O prazer é meu em conversar com você e os leitores da FEE. Após 13 anos do governo do PT e, especialmente, por conta do caos social e econômico causado pela ex-presidente Dilma Rousseff, percebi que a solução para os problemas ocasionados pelo excesso de Estado estavam reunidas na propostas liberais. Como você escreveu em um artigo sobre mim há três anos, eu estive envolvido na organização de manifestações em massa que levaram ao impeachment de Dilma Rousseff. Ler as obras de Ludwig von Mises e muitos artigos do site da FEE me convenceram de que liberdade e livre mercado eram a chave para o futuro do Brasil.

Marcel van Hattem: Muito prazer em conversar contigo, Lawrence! Eu nasci em uma família de microempresários e testemunhei todos os problemas que o meu pai tinha com o governo atrapalhando seus negócios. Outro fator importante foi o início do governo do PT justamente nos anos em que eu estava formando minha consciência política que, desde então, foi de crítica à ideologia de esquerda. Embora o meu estado seja conhecido por ter lançado à política nacional várias figuras socialistas, segui firme com as minhas convicções e o embate diário com a esquerda reforçou a certeza de que as propostas liberais são as que produzem melhores resultados na economia e no social.