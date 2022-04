The Duran – Saturday updates

April 9, 2022 | Tags: FREE REPUBLIC

Trouble in South Pacific, Solomon Islands. WW3 is fast approaching [17:10] April 8, 2022 - @ 1:00pm EDThttps://www.youtube.com/watch?v=7GdHYwxPIAQAlex Christoforou - 3 updates today.Von der Leyen visits Kiev. Mariupol factory, radio communication in European languages. Update 1 [26:41]https://www.youtube.com/watch?v=rTLoEBkjyqw on Odysee:https://odysee.com/@alexchristoforou:7/von-der-leyen-visits-kiev.-mariupol:0Pakistan heading for regime change. Russian MOD warns of false flag. Update 2 [17:54]https://www.youtube.com/watch?v=b7-lDmPnNBU on Odysee:https://odysee.com/@alexchristoforou:7/pakistan-heading-for-regime-change.:7UK's Truss wants more weapons. Cyprus press exposes Elensky. Maduro weighs-in on conflict. Update 3 [19:38]https://www.youtube.com/watch?v=b7-lDmPnNBU on Odysee:https://odysee.com/@alexchristoforou:7/uk's-truss-wants-more-weapons.-cyprus:0Alexander Mercouris - 1 update today.Russia Gains Control Mariupol Port, Cuts Interest Rates as Inflation Slows, Pakistan Regime Change [38:32]https://www.youtube.com/watch?v=Y2qx7W2jQdg on Odysee:https://odysee.com/@AlexanderMercouris:a/russia-gains-control-mariupol-port,-cuts:c



