WATCH: Tucker Carlson: Dublin’s in flames, and it’ll happen here

November 27, 2023 | Tags: LIBERTY LOFT

Ep. 41 Dublin in flames. What’s happening in Ireland will happen here, at scale. Steve Bannon explains. pic.twitter.com/KzrRUJq0ZL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 27, 2023



Read More...